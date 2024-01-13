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“Должно беспокоить Киев”. Эксперт о новом геополитическом интересе Запада

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"Должно беспокоить Киев". Эксперт о новом геополитическом интересе Запада

Страны Запада стали уделять гораздо меньше внимания спецоперации России на Украине в связи с ударами США и Британии по объектам хуситов в Йемене, заявил британский эксперт Александр Меркурис.«

"Интересно наблюдать за отсутствием реакции со стороны Британии и США на последние ракетные атаки России на Украине. Все внимание переключилось на то, что Америка делает в Йемене. Это, кстати, должно очень беспокоить Киев. Чтобы победить в этом противостоянии, как полагают сами украинцы, они должны постоянно привлекать внимание Запада к своей проблеме", – высказался аналитик в эфире своего блога на YoTube.

Как отметил Меркурис, если война на Ближнем Востоке “поглотит Вашингтон с головой”, американские политики быстро забудут про Киев и его нужды.

Радио Sputnik писало, что американских журналистов поразил масштаб пьянства среди украинских военнослужащих.

Взято отсюда.

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