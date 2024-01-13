Дополнительные железобетонные укрытия будут установлены в Белгороде

В местах скопления людей в Белгороде планируют установить дополнительные укрытия, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, с этой целью в регионе проводят испытания модульных железобетонных конструкций с двойным армированием, которые российская армия использует для защиты личного состава.«”В случае ракетной опасности такой модуль можно будет использовать наряду с уже существующими укрытиями”, – написал в Telegram-канале Гладков.

Губернатор сообщил, что в ходе испытаний саперы подорвали рядом с блоками несколько взрывоопасных предметов, в том числе неразорвавшиеся боеприпасы, которыми ВСУ обстреливали Белгород 30 декабря 2023 года.

По словам Гладкова, испытания показали, что конструкции позволяют существенно повысить возможность обеспечить безопасность людей.

По итогам испытаний было принято решение установить их в Белгороде.

Радио Sputnik сообщало, что Филипп Киркоров передаст гонорар за новогоднее шоу пострадавшим белгородцам.

Взято отсюда.