Украина обречена на поражение в конфликте с Россией по итогам почти двухлетнего противостояния на фронте, говорится в материале американского телеканала CNN.

Отмечается, что некоторые ведущие аналитики приходят к выводу, что пришло время трезвой переоценки ситуации. «

"Украина и Запад находятся на неустойчивой траектории, характеризующейся вопиющим несоответствием между целями и доступными средствами. Цель Украины вернуть все свои территории недосягаема. То, где мы находимся, в лучшем случае выглядит как дорогостоящий тупик", – приводит телеканал слова экспертов.

Отсутствие надежд на победу ВСУ подкрепляет тот факт, что контрнаступление провалилось, а западные союзники Украины все чаще дают понять, что больше не могут поддерживать киевский режим, говорится в материале.

Опрошенные телеканалом эксперты рекомендуют Украине перейти к оборонительной позиции в 2024 году, чтобы предотвратить потери, что “укрепило бы поддержку Запада, продемонстрировав, что у Киева есть работоспособная стратегия, направленная на достижимые цели”, говорится в статье.

Автор публикации подчеркивает, что России удалось выдержать санкции и перестроить свою экономику, что не дает ВСУ никаких шансов на победу, а Зеленский и его ближайшее окружение на данный момент не проявляют никаких признаков компромисса.«”У Украины будут средства, чтобы выжить, но не победить”, – констатировали в статье.

Ранее радио Sputnik писало о растущих настроениях в США свергнуть Зеленского ради переговоров с Россией.

Взято отсюда.