реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

Дрон “Скат” помог обнаружить готовившуюся к атаке на Белгород РСЗО Vampire

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Дрон "Скат" помог обнаружить готовившуюся к атаке на Белгород РСЗО Vampire

Российские бойцы атаковали украинскую РСЗО Vampire, которая готовилась к нанесению удара по Белгороду, сообщили в концерне “Калашников”.

Уточняется, что обнаружить реактивную систему залпового огня удалось с помощью дрона “Скат”, который находился на пределе допустимого времени полета. Однако это не помешало ему выполнить задачу, благополучно вернуться в точку запуска и совершить посадку в штатном режиме. «

"В зоне СВО беспилотник "Скат-350М" производства Ижевского авиационного завода обнаружил РСЗО RM-70 ВСУ, которая с территории Харьковской области готовилась к обстрелу Белгорода. Координаты вражеской установки, полученные благодаря БПЛА, были оперативно переданы в Минобороны России", – приводит РИА Новости фрагмент сообщения концерна "Калашников" компании-производителя беспилотника.

По данным предприятия, в результате ракетного удара боевая машина получила критические повреждения и вышла из строя. Также отмечается, что среди ее расчета есть погибшие и раненые.

Накануне радио Sputnik сообщило, что российские войска сбили вертолет ВСУ, летевший к Белгородской области.

Взято отсюда.

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм

На трассе Змеиногорск – Рубцовск иномарка столкнулась с фурой

Никто не пострадал Источник: Госавтоинспекция Алтайского края В Алтайском крае…

Путин выступил на концерте на Красной площади и спел…

Он поздравил жителей России с праздником 10-летия воссоединения Крыма с…

Такой день. Итоги выборов в Алтайском крае и переменчивая…

О главных событиях региона за 18 марта Закат в горах…

Категорически запретят: всех пенсионеров от 60 лет ждет новое…

 |  18 марта 2024г. – VRUBCOVSKE.RU. Пожилые россияне получили предупреждение…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp