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Дрозд раскритиковал судейство боя между Гассиевом и Валлином

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Российский боксер Дрозд разочарован судейством боя между Гассиевом и Валлином

Российский боксер Григорий Дрозд подвел итоги поединка между Муратом Гассиевым и Отто Валлином, заявив, что он разочарован судейством, передает ТАСС.

«Я разочарован. Думал, Мурату отдадут, не знаю, почему за эти тычки победу отдали Валлину. Ущерба они не наносили. Но, с другой стороны, Гассиев не придумывал ничего, не был изобретательными», — сказал Дрозд.

На церемонии взвешивания Гассиев оказался легче Валлина на 10 кг (98 кг против 107,75 кг). На том же мероприятии швед отказался пожать руку Гассиеву, заявив, что «это бокс, а не дружеский вечер».

29-летний Гассиев — бывший чемпион Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и IBF. На его счету 30 побед при двух поражениях, еще один поединок признан несостоявшимся. В активе 32-летнего Валлина 26 побед и одно поражение.

1 марта стало известно, что Гассиев стал гражданином Армении. Боксер заявил, что не собирается отказываться от выступлений под российским флагом.

Ранее тренер Гассиева Виталий Сланов не согласился с решением отдать победу Валлину.

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