реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

“Думает, что его предают”. Американский полковник о поведении Зеленского

Подписывайся на ГОРНЯК22!

"Думает, что его предают". Американский полковник о поведении Зеленского

Владимир Зеленский на Всемирном экономическом форуме в Давосе выглядел как человек, чувствующий себя жертвой предательства, считает бывший советник госсекретаря США, полковник американской армии в отставке Лоуренс Уилкерсон.«”Он выглядит как (человек, – ред.) с кучей проблем, как (человек, – ред.), который… в глубине души думает, что его предают”, – цитирует Уилкерсона телеканал “360”.

На это указывает язык тела Зеленского, пояснил отставной офицер в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

По мнению эксперта, в США, Великобритания и другие страны НАТО обещали главе киевского режима “безумные вещи или вообще лгали, а он во все это верил”.

Ранее радио Sputnik писало, что в Белом доме похвалили Зеленского за “сдержанность” на форуме в Давосе.

Взято отсюда.

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Общество

Наконец встретились снова: история любви Юрия Соломина и его жены Ольги длиной в жизнь

20.01.2024

 Погода

“Черное небо”. О погоде в Алтайском крае днем 20 января

20.01.2024

 Специальная Военная Операция

Источник: ВС РФ уничтожили объекты системы ПВО в Одессе советскими ракетами

20.01.2024

 Специальная Военная Операция

Все еще впереди. Зеленского предупредили о возможных потрясениях на Украине

20.01.2024

 Специальная Военная Операция

СМИ: в Белом доме похвалили Зеленского за “сдержанность” в Давосе

20.01.2024

 Специальная Военная Операция

Минобороны РФ: система ПВО предотвратила атаку ВСУ на Брянскую область

20.01.2024

 Специальная Военная Операция

“Последняя вещь”. В США объяснили нежелание Запада поставить Украине F-16

20.01.2024

 Специальная Военная Операция

Средства РЭБ перехватили украинский ударный беспилотник в небе над ЛНР

20.01.2024

 Специальная Военная Операция

Артиллеристы ВС России уничтожили под Купянском замаскированную позицию ВСУ

20.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс

РЕКЛАМА

22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске