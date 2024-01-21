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“Думает, у него есть партнеры”. В Сети рассказали Зеленскому о его ошибках

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"Думает, у него есть партнеры". В Сети рассказали Зеленскому о его ошибках

Пользователи соцсети X осудили Владимира Зеленского, сообщившего об ожидании скорого подписания с западными партнерами документов о гарантиях безопасности для Украины.«”Он думает, у него есть партнеры”, – приводит РИА Новости комментарий пользователя WHICH GURU.

“К сожалению, ты глупый. Запад смог затянуть тебя в конфликт с Россией и разрушить твою страну, хотя можно было решить все дипломатическим путем и избежать столкновения”, – написал RashidMaarouf.«”Какие документы будут подписывать? Документы по приобретению еще одной яхты?” – осведомился Rik Grayson.

“Почему ты не можешь принять тот факт, что у Украины уже не осталось солдат?” – спросила Alenka Valher.«”Ты жалкий и никчемный маленький человек”, – написал Patrick Chappell.

Ранее радио Sputnik рассказало, как в США оценили поездку Зеленского в Давос.

Взято отсюда.

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