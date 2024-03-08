“Единственный выход”. Эксперт призвал США подтолкнуть Украину к диалогу

Западу следует подтолкнуть Киев к мирным переговорам, так как российские войска освобождают все больше территорий, считает профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.«”Администрации (президента США, – ред.) придется поработать с украинцами, чтобы подтолкнуть их к переговорам с русскими… Ситуация ухудшается стремительно, и русские возьмут больше территорий”, – цитирует Миршаймера РИА Новости.

По его словам, западные лидеры заблуждаются, считая, что поставки оружия или войска НАТО могут помочь Украине победить Россию.«”Единственный выход – это дипломатия”, – заключил эксперт в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.

Ранее радио Sputnik сообщило, что на Западе допустили смягчение Украиной запрета на ведение переговоров с Россией.

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