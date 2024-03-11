Украинские системы ПВО практически не видят российские планирующие авиабомбы ФАБ-1500, заявил в интервью телеканалу LCI французский полковник Винсент Арбаретьер.«

"Она (авиабомба ФАБ-1500, – ред.) запускается с неба на расстоянии 60-70 километров от цели. Мы не видим, как она летит к месту назначения, поскольку ее сложно зафиксировать, она малозаметная. Когда эта бомба парит, она не выделяет тепла или сигнала, который можно засечь", – объяснил эксперт.

Арбаретьер добавил, что эту бомбу сложно перехватить еще и потому, что она учитывает наличие средств радиоэлектронной борьбы у противника. Кроме того, она уничтожает железобетонные укрепления ВСУ.«”Эта бомба способна распылить бункеры ВСУ, подобные тем, которые были в Авдеевке”, – заявил полковник

Радио Sputnik сообщало, российские силы нанесли удар по опорному пункту ВСУ авиабомбами ФАБ-500.

Взято отсюда.