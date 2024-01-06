ЕК ищет “план Б” на случай провала переговоров по финансированию Украины

Еврокомиссия (ЕК) готовит альтернативные варианты оказания финансовой помощи Киеву со стороны Брюсселя на случай провала переговоров по выделению таких средств из общеевропейского бюджета, сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

Заявление она сделала на пресс-конференции, приуроченной к началу председательства Бельгии в Совете ЕС.«”Конечно, лучшим решением было бы достижение консенсуса всеми 27 странами. Но мы должны подготовить и другие варианты. Сейчас мы готовим операционные решения”, – цитирует РИА Новости фон дер Ляйен.

По ее словам, перечисленных Киеву в конце 2023 года средств должно хватить для покрытия расходов в краткосрочной перспективе. «”Важно понимать, что непосредственно перед (католическим, – ред.) Рождеством мы перевели последний транш нашей помощи Украине (1,5 миллиарда евро, – ред.) за 2023 год в размере 18 миллиардов евро, что поможет профинансировать расходы в начале этого года”, – сказала глава ЕК.

На саммите в Брюсселе в середине декабря Венгрия наложила вето на увеличение трехлетнего бюджета ЕС до 2027 года, включая 50 миллиардов евро на финансовую помощь Киеву.

При этом венгерский премьер-министр Виктор Орбан не стал блокировать начало переговоров с Украиной о вступлении в ЕС, но предупредил, что у Будапешта “еще будет 75 возможностей” торпедировать этот процесс.

Новый саммит ЕС по вопросу многолетнего финансирования Украины должен пройти 1 февраля в Брюсселе.

Радио Sputnik сообщало, что спикер палаты представителей конгресса США Майк Джонсон может лично обсудить с президентом Байденом вопрос оказания помощи Украине.

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