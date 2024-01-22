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ЕК разрешит некоторым странам ограничивать импорт сельхозтоваров с Украины

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ЕК разрешит некоторым странам ограничивать импорт сельхозтоваров с Украины

Еврокомиссия разрешит сопредельным с Украиной государствам ограничивать импорт сельскохозяйственных товаров из этой страны, сообщил еврокомиссар по торговле Валдис Домбровскис.«

"Мы будем думать над тем, как можно предоставить дополнительные гарантии Польше и другим государствам-членам Евросоюза (ЕС), и один из способов сделать – это ввести гарантии для конкретных стран", – сказал он в интервью Financial Times.

По его словам, изменения в торговом законодательстве Евросоюза, направленные на “защиту отдельных стран”, будут опубликованы на этой неделе.

Радио Sputnik сообщало, что поляки разблокировали еще два пункта пропуска на границе с Украиной. Прямой эфирБлокировка КПП на границе с Украиной: чего добиваются румынские фермеры?14 января, 19:33

Взято отсюда.

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