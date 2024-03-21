Экономист: США не будут ради Киева настраивать против себя Глобальный Юг

В Москве рассчитывают, что Вашингтон не пойдет на поводу у Киева и не согласится понизить потолок цен на российскую нефть, такой шаг грозит серьезными последствиями самим США, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью для документального проекта “Нефть”.

“США едва ли пойдут на поводу у Украины. Хотя бы потому что это экономически может иметь последствия для самих американцев, да и рынок нефти может серьезно отреагировать. Надеюсь, что у США остались какие-то остатки национальной гордости и они не будут “плясать под дудку” Зеленского”, – сказал министр, слова которого приводит РИА Новости.

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на источники писала, что Белый дом сопротивляется призывам Киева снизить потолок цен на нефть из России с 60 до 30 долларов США. СМИ также сообщали, что за снижение потолка цен выступали Польша, Литва и Эстония.

В эфире радио Sputnik экономист, эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович выразил сомнение в том, что Белый дом будет прислушиваться к подобным пожеланиям – тем более вопреки собственным интересам.«”Каким образом Польша или Украина могут требовать от Америки что-либо, сказать сложно, просто по той причине, что Америка делает то, что она считает нужным для себя… Создавать такую ситуацию, при которой, скажем, экспорт России упадет и в мире будет спровоцирован дефицит (нефти), американцам не нужно. У них есть своя линия поведения, в чем-то рискованная, но, по крайней мере, рискованная не до той степени, до которой готовы доводить советчики типа Польши или Украины. Поэтому их точка зрения, естественно, будет проигнорирована”, – считает Митрахович.

Он объяснил, почему, по его мнению, снижение потолка цен невыгодно Соединенным Штатам.«”Они понимают, что если передавить чисто технически, перегнуть палку, то можно создать ситуацию дефицита нефти на мировом рынке, роста цен на нефтепродукты в США перед президентскими выборами. Так можно спровоцировать Россию еще быстрее переходить на сервисы, связанные с фрахтом или страхованием, которые альтернативны западным. Также можно настроить против себя страны Глобального Юга и Востока, которые с Россией продолжают работать. Что значит уменьшить потолок цен до 30 долларов? Это значит, что нужно охотиться за всевозможными компаниями, условно говоря, китайскими, индийскими, арабскими, африканскими, латиноамериканскими, которые являются посредниками в торговле российской нефтью. Это означало бы, что Америка себя противопоставила значительной части мира”, – пояснил эксперт.

Потолок цен доставляет российским экспортерам определенные неудобства, но в целом ситуация для экономики РФ не критична, добавил он.

С декабря 2022 года G7, Евросоюз и Австралия ввели потолок цен на российскую нефть в 60 долларов за баррель: более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено.

Взято отсюда.