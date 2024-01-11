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Экс-депутат Рады намекнул на возможного “спонсора” подрыва “Севпотоков”

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Экс-депутат Рады намекнул на возможного "спонсора" подрыва "Севпотоков"

Бывший депутат Верховной рады Андрей Деркач утверждает, что подрыв “Северных потоков” и ряд покушений на российских граждан были совершены на деньги США.

Как следует из его интервью журналистке Симоне Манжанте, в 2020 году украинский суд получил взятку в размере шести миллионов долларов за закрытие дела о компании Burismа, где одну из руководящих должностей занимает сын президента США Джо Байдена Хантер.«”Двадцать первого апреля 2022 года украинский суд передает эти шесть миллионов наличного кэша по согласию с представителями Burisma в распоряжение воинской части Главного разведывательного управления Украины. <…> Через промежуток времени начинают взрываться “Северные потоки”, совершаются покушения на (Дарью) Дугину, (Захара) Прилепина, (Владлена) Татарского. Руководители спецслужб Украины не скрывают, что они проводят политические убийства, совершают террористические акты за внебюджетный кэш”, – цитирует Деркача РИА Новости.

В ходе интервью экс-нардеп передал Манжанте ряд документов, в том числе и решения украинских судов, которые ранее не публиковались в свободном доступе. По словам Деркача, всю озвученную информацию он получил именно из них.

Взрывы на газопроводах “Северный поток” и “Северный поток – 2” произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. По факту взрыва Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Расследование продолжается.

Радио Sputnik писало, что Польша скрывала информацию о подозреваемых в теракте на “Севпотоках”.

Взято отсюда.

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