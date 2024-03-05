Экс-генсек НАТО призвал перестроить экономику ЕС на военные рельсы

Перейти к военной экономике и поставлять Украине все необходимое оружие призвал ЕС экс-генсек Североатлантического альянса Андерс Фог Расмуссен.«”Европа должна перейти к военной экономике и поставлять Украине все оружие, в котором она нуждается”, – заявил он.

В интервью швейцарской газете Neue Zürcher Zeitung, Расмуссен отметил, что Европа должна увеличить расходы в сфере обороны, чтобы подготовиться к возможному возвращению экс-президента США Дональда Трампа в Белый дом.«”Он (Евросоюз, – ред.) должен назначить комиссара по обороне и увеличить возможности производства оружия и боеприпасов”, – приводит РИА Новости слова бывшего генсека Североатлантического альянса.

Он назвал заявления Трампа чрезвычайно опасными.«”Его высказывания, согласно которым США под его руководством не придут на помощь нерадивым странам-членам НАТО, ослабляют веру в пятую статью НАТО – статью об оказании взаимной военной помощи. Его высказывания чрезвычайно опасны”, – сказал Расмуссен.

По его словам, Трамп не может заявить о выходе США из альянса без одобрения конгресса, которое “он никогда не получит”, но может подорвать реальную значимость членства Соединенных Штатов в НАТО.

Ранее радио Sputnik рассказало о реакции НАТО на слова Трампа о европейских союзниках США.

Взято отсюда.