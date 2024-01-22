Экс-глава Всемирного банка назвал “элегантной” мерой конфискацию активов РФ

Конфискация замороженных российских активов и передача их Украине будет “элегантной” и справедливой мерой, считает бывший глава Всемирного банка Роберт Зеллик.«

"Друзья Украины должны послать сигнал о том, что Москва не сможет пережить Киев; будет элегантной справедливостью – сделать это с помощью собственных активов России", – написал он в статье для издания Financial Times.

Зеллик считает, что сомневающиеся политики сильно преувеличивают риски конфискации российских активов, при этом упуская из виду стратегические выводы, – например, эта мера понравится американским избирателям.

Радио Sputnik сообщало, что страны Европы боятся конфисковывать активы России.

Взято отсюда.