Экс-главком НАТО осудил Турцию за блокировку проливов для тральщиков ВСУ

Запрет Турции на проход тральщиков Royal Navy Sandown, подаренных Великобританией Украине, через свои проливы противоречит ее обязательствам перед НАТО, считает бывший верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами альянса в Европе Джеймс Ставридис.

Как он заявил в интервью американскому изданию Politico, это решение Анкары было “неудачным”, поскольку Турция могла пропустить через проливы корабли оборонительного назначения.«”Существует достаточная свобода действий в соответствии с Конвенцией Монтрё (конвенция, восстановившая суверенитет Турции над проливами Босфор и Дарданеллы в 1936 году, – ред.), а тральщики носят чисто оборонительный характер. <…> Это четкая позиция НАТО, согласованная Турцией в рамках ее роли в альянсе”, – сказал Ставридис.

Ранее власти Турции заявили, что не могут допустить прохода минных тральщиков из Средиземного моря в Черное через Босфорский пролив. Они утверждают, что действуют в условиях Конвенции Монтрё, согласно которой, они обязаны предотвращать проход кораблей по своим проливам во время военных конфликтов.

Радио Sputnik писало, что Турция завершила прием заявок на переход судов под свой флаг.

Взято отсюда.