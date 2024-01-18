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Экс-главком сил НАТО в Европе призвал помочь Киеву разрушить Крымский мост

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Экс-главком сил НАТО в Европе призвал помочь Киеву разрушить Крымский мост

Запад должен помочь Украине нанести разрушительные удары по Крымскому мосту, заявил бывший верховный главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе генерал Филипп Бридлав.«

"Если мы дадим Украине возможность нанести удар по Крыму – повсеместный, настойчивый и точный – Россия будет вынуждена пересмотреть свою позицию там. Нанесите удар по ним всем, наносите по ним многократные удары и уничтожайте их в деталях", – цитирует военнослужащего американское интернет-издание The Hill.

Издание отмечает, что разрушение моста “серьезно ограничило бы способность Москвы пополнять запасы своих вооруженных сил на юге Украины и значительно ослабило бы российские силы”.

Ранее Владимир Зеленский уже обращался к западным странам с просьбой предоставить ВСУ немецкие крылатые ракеты Taurus. Как отмечают авторы статьи, это единственное оружие, способное помочь Украине в достижении своей цели.

Радио Sputnik сообщало, что эксперт оценил шансы СБУ разрушить Крымский мост.

Взято отсюда.

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