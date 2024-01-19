Экс-министр нацобороны Польши выдумал контракт с ВСУ, пишут СМИ

Бывший министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак солгал о якобы заключенном с Украиной контракте на поставку автоматических карабинов Grot, сообщает портал Onet.

В марте 2023 года издание опубликовало материал о жалобах польских военных на карабины Grot, которые “постоянно заклинивало”. Позднее Блащак дал интервью, в котором назвал статью Onet “атакой на польский карабин” и заявил, что их качество настолько высоко, что их даже заказала Украина для своих войск.«

"В то время Мариуш Блащак не сказал, насколько большим должно быть количество закупаемых Украиной карабинов, однако заявил, что "это будет немалый заказ"", – говорится в сообщении портала.

В пятницу Onet опубликовал ответ на запрос в Польскую группу вооружений, согласно которому “ни оружейный завод как производитель, ни Польская оружейная группа не заключали договор с украинской стороной о продаже карабинов MSBS Grot”.

Также в компании добавили, что ВСУ используют десять тысяч карабинов Grot, безвозмездно переданных Польшей в рамках военной помощи в 2022 году.«

"Это означает, что от объявленного министром Блащака "контракта" Украине не поступило ни одного карабина", – заключили в статье.

Радио Sputnik сообщало, что Франция будет ежемесячно снабжать Украину бомбами AASM.

Взято отсюда.