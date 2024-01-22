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Экс-представитель НАТО в Москве дал совет Украине

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Экс-представитель НАТО в Москве дал совет Украине

Украина не должна стесняться агрессии против России, считает экс-начальник штаба военной миссии НАТО в Москве, капитан первого ранга ВМС США в отставке Гарри Табах.«”Агрессию может загасить только еще большая агрессия”, – сказал он в интервью украинскому YouTube-каналу “Вышка”.

Табах уверен, что для борьбы с врагом хороши все средства, поэтому Киеву не нужно “стесняться” ударов по мирному населению – чем больше мирного населения погибнет, тем быстрее придет победа.

Отставник посоветовал властям Украины последовать примеру США, которые в августе 1945 года сбросили атомные бомбы на японские города Хиросиму и Нагасаки, почти стерев их с лица земли.

Гарри (Юрий) Табах – выходец из семьи мигрантов из Москвы, переехавших в 1976 году в США. Занимал различные должности в Госдепе, в том числе работал в американском посольстве в России. В конце 2000-х годов возглавил штаб военной миссии НАТО в Москве, отвечал за связи между военным комитетом НАТО и Минобороны России. В 2011 году вышел в отставку.

Радио Sputnik сообщало, что стала известна реакция генсека ООН на массированный обстрел Донецка со стороны ВСУ.

Взято отсюда.

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