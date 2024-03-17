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Экс-разведчик рассказал, каким может быть следующий шаг США на Украине

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Экс-разведчик рассказал, каким может быть следующий шаг США на Украине

Вашингтон пытается выйти из украинского конфликта, считает бывший разведчик американских ВС Скотт Риттер.

По его мнению, свидетельством тому является недавняя отставка заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд.«”Если администрация (президента США Джо, – ред.) Байдена избавилась от Виктории Нуланд <…>, она отчаянно ищет способ выйти из этого конфликта”, – сказал он в видео, опубликованном в социальной сети Х.

По мнению Риттера, США рассчитывали запугать Россию, оказывая финансовую поддержку киевскому режиму, однако этого не случилось. Экс-разведчик уверен, что дальнейшая помощь Украине приведет к еще большим разрушениям.

Бывший разведчик призвал конгресс США не одобрять дополнительный пакет помощи в размере 60 миллиардов долларов.«”Надеюсь, Украина поймет, что, продолжая этот конфликт, она лишается будущего, и примет, вероятно, приемлемые условия капитуляции, предложенные Россией, которая положит конец этому конфликту”, – выразил надежду Риттер.

Радио Sputnik ранее рассказало, почему президент Франции Эммануэль Макрон превратился “из голубя в ястреба” в вопросе Украины.

Взято отсюда.

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