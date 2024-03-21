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Эксперт: Китай нас очень хорошо понимает

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Эксперт: Китай нас очень хорошо понимает

Официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь заявил, что Китай продолжит занимать ответственную позицию по украинскому конфликту и способствовать установлению мира. Он прокомментировал недавнее европейское турне китайского спецпредставителя по Евразии Ли Хуэя.

Ли Хуэй в середине марта завершил второе европейское турне, направленное на поиск политических решений украинского кризиса. Он посетил Россию, Бельгию, Польшу, Украину, Германию и Францию, где провел переговоры с официальными лицами.

В эфире радио Sputnik профессор СПбГУ, доктор исторических наук Владимир Колотов отметил, что Пекин старается играть активную роль в урегулировании конфликта на Украине.«”Китай является одной из крупнейших экономик мира. А тот конфликт, который в настоящее время происходит между странами НАТО с одной стороны и Россией с другой стороны, связанные с ним санкционные ограничения влияют на мировую торговлю и затрагивают в том числе интересы Китая. Пекин старается воздействовать на ситуацию, пытается играть активную роль, выступает в роли миротворца. Китай заявляет на международной арене свою позицию – что он за мир, что он будет предпринимать соответствующие усилия, его представитель проводит переговоры со всеми заинтересованными сторонами. Таким образом, есть те, кто выступает за продолжение конфликта, подливает масло в огонь, и есть те, кто выступает с мирными инициативами. И Китай – на правильной стороне”, – сказал эксперт.

Пекин, как и Москва, испытывает давление со стороны Запада, хотя предлоги для введения санкционных ограничений – другие, продолжил он.«”Китай тоже находится под санкционным давлением, только менее жестким, потому что Запад не выдерживает экономическую, в том числе технологическую конкуренцию с ним и вводит санкции… Поэтому Китай нас очень хорошо понимает”, – добавил Владимир Колотов.Итоги. ВечерУдары “Кинжалами”, китайская дипломатия и итоги выборов в РФВчера, 18:04

Взято отсюда.

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