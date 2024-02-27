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Эксперт объяснил, почему ВСУ использовали танки Abrams под Авдеевкой

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Эксперт объяснил, почему ВСУ использовали танки Abrams под Авдеевкой

ВСУ использовали американские танки Abrams под Авдеевкой, поскольку другие боевые машины на данном участке фронта у них закончились, считает главный редактор журнала “Арсенал Отечества” Виктор Мураховский.«”На Авдеевском направлении ВСУ применили не менее взвода танков Abrams американского производства – это три или четыре машины. Ранее они упорно держали их в резерве, однако им пришлось их задействовать, так как на этом участке благодаря нашим военным у них кончились все другие танки”, – сказал эксперт РИА Новости.

Мураховский отметил, что применяемые украинцами танки Abrams M1A1 FEP имеют урезанную версию бронирования. Так, с них сняты комплекты урановой брони, нет специальной защиты сверху и средств противодействия БПЛА.«”Легкая цель для наших”, – заключил эксперт.

Ранее советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин сообщил, что в районе Авдеевки уничтожен танк Abrams.

Радио Sputnik писало, о какой неожиданной особенности танков Abrams писали американские СМИ.

Взято отсюда.

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