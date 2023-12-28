Эксперт: ситуация на границах Украины носит непредсказуемый характер

Более 2,6 тысячи грузовиков скопилось на заблокированных польскими дальнобойщиками пунктах пропуска на границе с Украиной, сообщил представитель госпогранслужбы Украины Андрей Демченко.

“Продолжается блокировка направлений пунктов пропуска “Рава – Русская – Гребенное”, “Краковец – Корчевая”, “Ягодин – Дорохуск”… 2630 грузовиков находятся в очередях на этих трех направлениях в сторону Украины”, – приводит слова Демченко РИА Новости.

В эфире радио Sputnik доцент кафедры истории южных и западных славян исторического факультета МГУ Юрий Борисенок высказал мнение о причинах длящейся почти два месяца акции перевозчиков в Польше.«”Забастовка польских дальнобойщиков – это очень серьезный скандал в польско-украинских отношениях. Кто-то видел за этим политические мотивы – то ли это провокация недавно правившей партии “Право и справедливость”, то ли, наоборот, за этим стоит новая власть во главе с премьером Дональдом Туском… На самом деле, мне кажется, это естественный протест самих дальнобойщиков, недовольных условиями их работы по сравнению с украинскими коллегами, которые пользуются режимом наибольшего благоприятствования”, – сказал эксперт.

Пока перспектив окончания протеста на польско-украинской границе не видно, считает он.«”Окончание этого протеста может быть связано только с какими-то уступками польских и украинских властей польским перевозчикам… А поскольку к польским дальнобойщикам регулярно присоединяются их коллеги из Словакии и Венгрии, ситуация на украинских границах носит непредсказуемый характер. По одной из версий, польские перевозчики собирались продолжать свою акцию до 3 января, но мне кажется, что с наступлением нового года проблема все равно останется. Для ее разрешения придется приложить немало усилий, новые власти Польши пока в этом никак не преуспели”, – добавил Юрий Борисенок.

В начале ноября польские перевозчики заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют, в частности, восстановить отмененную ранее в ЕС систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков.

Парламентские выборы в Польше прошли 15 октября, правившая партия “Право и справедливость” потеряла большинство в сейме. Новое правительство во главе с лидером партии “Гражданская платформа” Дональдом Туском было приведено к присяге 13 декабря.

Взято отсюда.