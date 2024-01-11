Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Эксперт: в США проверят компании, закупившие российскую нефть

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Эксперт: в США проверят компании, закупившие российскую нефть

США в октябре 2023 года импортировали из России 36,8 тысячи баррелей нефти, а в ноябре сделали повторную закупку – около 10 тысяч баррелей, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные американской статслужбы. Стоимость импорта составила 3,45 миллиона долларов, в обоих случаях нефть приобретали для потребления, отмечает агентство. США в марте 2022 года ввели запрет на импорт нефти и других энергоносителей из России в рамках нового ужесточения санкций. Нынешняя закупка стала первой за полтора года.

В эфире радио Sputnik эксперт Финансового университета при Правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков высказал мнение, что в США проверят эти закупки.«”Я думаю, что это было не государственное решение, и санкции продолжают действовать. В США запрещено импортировать нефть, газ, нефтепродукты, уголь из России, то есть все, кроме ядерного топлива. В этом плане ничего не изменилось: санкции они не отменяли, лицензию на исключение из-под санкций тоже не выдавали. Поэтому я думаю, что это история каких-то отдельных поставок. И, скорее всего, мы увидим определенное расследование: была ли это осознанная контрабанда со стороны какой-то компании или она не знала, что в танкере – российская нефть?”, – сказал Игорь Юшков.

По мнению эксперта, в компании действительно могли не знать, что импортируют российскую нефть.«”Речь может идти о том, что в какой-то танкер заливалась российская нефть, в море ее могли перегрузить на какой-то другой танкер, половину этой нефти могли в каком-то порту выгрузить, залить туда другую, то есть смешать российскую нефть с нефтью из другой страны и так в итоге запутать следы, что конечный владелец этой нефти даже мог и не знать, что изначально там была нефть из России. Отгрузили ее в Соединенные Штаты, и уже там при отгрузке выяснилось, что часть нефти – из России. Вполне возможно, что был такой сценарий”, – пояснил Игорь Юшков.

Американские власти будут в ситуации разбираться, убежден эксперт.«”Вот в этом будут разбираться, потому что осознанно нарушать санкции в Соединенных Штатах крайне рискованно. Это уголовно наказуемое преступление, и есть реальный риск сесть в тюрьму директору или собственнику компании, которая занималась таким импортом” – добавил он.

Взято отсюда.

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Погода

В Барнауле устраняют последствия удара ночного шторма

11.01.2024

 Погода

Названа возможная причина посадки рейса Москва – Горно-Алтайск в Барнауле

11.01.2024

 Погода

Врачи объяснили, как правильно подготовиться к крещенским купаниям

11.01.2024

Thumbnail
Погода

Очередной шторм прошелся по Алтайскому краю: как это было

11.01.2024

 Погода

Продолжение шторма. О погоде в Алтайском крае 11 января

11.01.2024

 Общество

«Юрка-Юрка, иди достань Витальку!» Последнее интервью с Юрием Соломиным — о детстве, брате-актере, театре и многом другом

11.01.2024

 Общество

Умер народный артист СССР Юрий Соломин

11.01.2024

 Специальная Военная Операция

СМИ: Белый дом поддержит законопроект о конфискации активов России

11.01.2024

 Специальная Военная Операция

“Неясный сигнал”. Эксперт о возобновлении США закупок нефти из России

11.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix