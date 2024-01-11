Эксперт: в США проверят компании, закупившие российскую нефть

США в октябре 2023 года импортировали из России 36,8 тысячи баррелей нефти, а в ноябре сделали повторную закупку – около 10 тысяч баррелей, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные американской статслужбы. Стоимость импорта составила 3,45 миллиона долларов, в обоих случаях нефть приобретали для потребления, отмечает агентство. США в марте 2022 года ввели запрет на импорт нефти и других энергоносителей из России в рамках нового ужесточения санкций. Нынешняя закупка стала первой за полтора года.

В эфире радио Sputnik эксперт Финансового университета при Правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков высказал мнение, что в США проверят эти закупки.«”Я думаю, что это было не государственное решение, и санкции продолжают действовать. В США запрещено импортировать нефть, газ, нефтепродукты, уголь из России, то есть все, кроме ядерного топлива. В этом плане ничего не изменилось: санкции они не отменяли, лицензию на исключение из-под санкций тоже не выдавали. Поэтому я думаю, что это история каких-то отдельных поставок. И, скорее всего, мы увидим определенное расследование: была ли это осознанная контрабанда со стороны какой-то компании или она не знала, что в танкере – российская нефть?”, – сказал Игорь Юшков.

По мнению эксперта, в компании действительно могли не знать, что импортируют российскую нефть.«”Речь может идти о том, что в какой-то танкер заливалась российская нефть, в море ее могли перегрузить на какой-то другой танкер, половину этой нефти могли в каком-то порту выгрузить, залить туда другую, то есть смешать российскую нефть с нефтью из другой страны и так в итоге запутать следы, что конечный владелец этой нефти даже мог и не знать, что изначально там была нефть из России. Отгрузили ее в Соединенные Штаты, и уже там при отгрузке выяснилось, что часть нефти – из России. Вполне возможно, что был такой сценарий”, – пояснил Игорь Юшков.

Американские власти будут в ситуации разбираться, убежден эксперт.«”Вот в этом будут разбираться, потому что осознанно нарушать санкции в Соединенных Штатах крайне рискованно. Это уголовно наказуемое преступление, и есть реальный риск сесть в тюрьму директору или собственнику компании, которая занималась таким импортом” – добавил он.

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