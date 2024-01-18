Подталкивание Украины к нанесению ударов по Крыму и вглубь территории России говорит о том, что Запад не хочет конструктивного решения и ведет дело к эскалации конфликта, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам года.

“Не только подзуживание, но и передача соответствующих вооружений, это говорит о том, что Запад не хочет никакого конструктивного решения, которое учитывало бы законные озабоченности РФ. <…> Запад всячески ведет дело к эскалации украинского кризиса, это сейчас создает дополнительные стратегические риски”, – сказал министр.

В эфире радио Sputnik директор Центра общественного и информационного сотрудничества “Европа” Эдуард Попов отметил, что Запад не слышит Россию и ведет конфликт по возрастающей.«”Лавров отметил неизменяемую, к сожалению, тенденцию на продолжение эскалации конфликта на Украине. Напомню, что недавно новый глава МИД Польши (Радослав) Сикорский предложил передать Украине дальнобойные ракеты, способные наносить удары вглубь территории России. И это далеко не единственное заявление такое агрессивное. Получается, что конфликт развивается не по ниспадающей, а по возрастающей. Россия всегда подчеркивала, что нацелена на дипломатическое разрешение конфликта. Но Россию не слышат на Западе. Поэтому нам приходится надеяться на крепость наших вооруженных сил, на стойкость наших бойцов. Дипломатия – это запасное оружие России, которое надо держать наготове”, – сказал Эдуард Попов.

Взято отсюда.