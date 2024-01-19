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Экстренные службы: площадь пожара на нефтебазе в Клинцах продолжает расти

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Экстренные службы: площадь пожара на нефтебазе в Клинцах продолжает расти

Площадь пожара на нефтебазе в городе Клинцы Брянской области, возникшего после удара украинского беспилотника, увеличилась до 1,8 тысячи квадратных метров, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб.«”По уточненной информации, площадь пожара на нефтебазе составляет 1800 квадратных метров”, – сказал собеседник агентства.

По словам губернатора Брянской области Александра Богомаза, пожару присвоен повышенный ранг сложности.«

"Руководит тушением пожара начальник Главного управления МЧС региона Вадим Сергеевич Уваркин. Предпринимаются все необходимые меры для локализации пожара. Пожарно-спасательные подразделения готовятся применить пенную атаку. Сейчас с огнем борются более 140 человек", – написал он в Telegram-канале.

Радио Sputnik сообщало, что над Брянской областью уничтожен украинский беспилотник.

Взято отсюда.

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