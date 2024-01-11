Эквадор намерен передать США старую российскую и украинскую технику

Эквадор до конца января передаст США старую российскую и украинскую технику в обмен на новую американскую стоимостью примерно 200 миллионов долларов, заявил журналистам президент страны Даниэль Нобоа. «

"Да, одна из форм – это обмен старой украинской и российской техники на современное оборудование на сумму 200 миллионов долларов. Это мы завершим в конце текущего месяца", – цитирует его РИА Новости.

Какая именно техника будет подлежать обмену – военная или гражданская, – Нобоа не уточнил, пишет агентство.

Президент добавил, что это не единственная поддержка, на которую он рассчитывает. Накануне Нобоа встретился с послом США в Эквадоре Майклом Фитцпатриком, по словам которого через два-три дня республика получит пакет помощи от Вашингтона.

Радио Sputnik писало, что в столицу Эквадора стянута военная техника на фоне беспорядков.

Взято отсюда.