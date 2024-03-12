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Эрдоган: планы урегулирования на Украине без учета позиции РФ обречены

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Эрдоган: планы урегулирования на Украине без учета позиции РФ обречены

Планы урегулировать конфликт на Украине, игнорирующие позицию России по этому вопросу, не приведут к миру, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Заявление он сделал в ходе выступления перед аккредитованными в стране послами.«”Мы заявили о нашей поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины, в то же время подчеркиваем, что мирные планы, игнорирующие Россию, не приведут к результату”, – цитирует РИА Новости Эрдогана.

По его словам, Анкара поддерживает диалог как с Москвой, так и с Киевом, пытаясь таким образом содействовать согласованию новой схемы безопасной доставки зерна по Черному морю.

Радио Sputnik сообщило, что в Чехии предрекли Украине “кипрский сценарий”.

Взято отсюда.

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