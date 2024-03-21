Ермак раскрыл содержание разговора с Салливаном в Киеве

В ходе визита помощника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана в Киев обсуждалась, в частности, подготовка к “глобальному саммиту мира”, сообщил руководитель офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак.«”Мы говорили о продолжении поддержки Украины со стороны США и подготовке к глобальному саммиту мира… Услышал от Салливана об абсолютно несомненной поддержке со стороны США, о двухпартийной поддержке”, – приводит слова Ермака РИА Новости.

Стороны также обсудили подготовку к саммиту НАТО, пишет агентство.

Ранее радио Sputnik сообщало, что Салливан тайно посетил Киев.

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