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Ермака возмутила одна деталь в Давосе, связанная с Россией

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Ермака возмутила одна деталь в Давосе, связанная с Россией

В швейцарском Давосе, где начинается Всемирный экономический форум, звучат призывы к немедленным переговорам между Россией и Украиной, но для Киева это неприемлемо, заявил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак.

В ходе пресс-конференции он подчеркнул, что у участников мероприятия не может быть абсолютно единой позиции по данному вопросу. Однако, по словам Ермака, представители всех стран, ранее принимавших участие в переговорах по Украине, “уважают (ее, – ред.) суверенитет и независимость”. «

"Но, конечно, у нас есть разные мысли о том, как можно это сделать. Кто-то думает, что необходимо сразу же сидеть за столом переговоров, но мы очень ясно и открыто объясняем, почему сейчас это неприемлемо. <…> Очень важно выслушать всех", – приводит его слова РИА Новости.

Ермак утверждает, что есть несколько причин, по которым диалог невозможен. В частности, он отметил, что Украина не согласна на заморозку конфликта с Россией.

Глава офиса Зеленского добавил, что Киев “надеется и верит”, что в конечном итоге конгресс США согласует выделение средств для ВСУ. Ермак отметил, что “позитивно настроен” и в вопросе ожидания помощи в 50 миллиардов долларов от “европейских коллег и друзей”. Он выразил надежду на то, что поддержка союзников Киева продолжится.

Радио Sputnik ранее писало, как официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на заявление Швейцарии о переговорах по Украине.

Взято отсюда.

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