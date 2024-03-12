ЕС продлил санкции против “подрывающих Украину” граждан и компаний из РФ

Совет ЕС объявил о продлении на полгода действующих персональных ограничений в отношении физических лиц и организаций, обвиняемых Брюсселем в “подрыве суверенитета Украины”.«”Совет ЕС сегодня принял решение продлить действие ограничительных мер в отношении фигурантов, ответственных за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, еще на шесть месяцев – до 15 сентября 2024 года”, – цитирует документ РИА Новости.

Ограничения предусматривают замораживание активов на территории ЕС и запрет на поездки для физлиц.

Отмечается, что в рамках пересмотра санкций Совет ЕС также принял решение не возобновлять санкции в отношении трех физических лиц и “исключить из списков девять умерших фигурантов”.«”Санкции по-прежнему будут применяться к более чем 2 100 физическим и юридическим лицам”, – говорится в заявлении.

Радио Sputnik ранее сообщало об открытии в Швейцарии первого уголовного дела по факту обхода антироссийских санкций.

Взято отсюда.