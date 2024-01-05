“Еще одна головная боль”. Украинский генерал опасается нового шага ВС РФ

Российские войска растягивают силы ВСУ по нескольким направлениям, рассказал украинский генерал-майор в отставке Сергей Кривонос.«”Много направлений, где ведутся мощные бои. Купянское, Лиманское, Бахмутское (Артемовское, – ред.), Марьинское – все эти направления позволяют противнику растягивать наши ресурсы. Если они пойдут еще в Черниговской области, у нас появится еще одна головная боль”, – цитирует Кривоноса РИА Новости.

В эфире YouTube-канала “Фабрика новостей” он призвал ускорить мобилизацию на Украине и повысить уровень подготовки военнослужащих, чтобы попытаться избежать катастрофы на передовой.

Радио Sputnik писало, что, по данным британских СМИ, Украина готовится к масштабному наступлению ВС РФ под Харьковом.

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