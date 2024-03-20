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“Если мы победим…” СМИ узнали, чем в Киеве хотят расплатиться с США

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"Если мы победим…" СМИ узнали, чем в Киеве хотят расплатиться с США

В конгрессе США обсуждают возможность конвертировать помощь Киеву из грантов в кредиты, и на Украине к этому относятся по-разному, пишет американская газета Politico.«

"Если мы победим, вы получите оплату в виде российской нефти, газа, алмазов и меха. Если мы проиграем, вопрос будет не о деньгах – вопрос будет о том, как Запад сможет выжить", – цитирует издание Владимира Омельяна, экс-министра инфраструктуры Украины.

По данным Politico, республиканцы в конгрессе США всерьез рассматривают возможность конвертировать в кредит 12 из 60 миллиардов долларов, которые Белый дом хочет выделить Украине – и сенатор Линдси Грэм* утверждал, что в ходе визита в Киев в понедельник уже обсуждал этот вопрос с Владимиром Зеленским.«”Я не слышал, чтобы какие-либо конкретные предложения по такой стратегии озвучивались Киеву. Но Киеву обязательно нужно знать условия, при которых Украине не придется его возвращать”, – сказал источник, близкий к офису Зеленского.

По его словам, в целом эту идею в Киеве считают “несколько оскорбительной для местных жителей” с учетом прописанных в Будапештском меморандуме 1994 года гарантий безопасности, в соответствии с которыми в обмен на отказ от ядерного оружия Украина получила право обратиться за помощью в случае угрозы.

Ранее в эфире радио Sputnik политолог Василь Вакаров прокомментировал изменение отношений между США и Украиной.

Взято отсюда.

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