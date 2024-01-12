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“Есть достаточно людей”. Генерал из США призвал Киев мобилизовать женщин

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"Есть достаточно людей". Генерал из США призвал Киев мобилизовать женщин

Украина должна активнее призывать на военную службу женщин и требовать выдачи беженцев из Европы, считает бывший главнокомандующий армией США в Европе, генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес.«

"Думаю, на самом деле на Украине есть достаточно людей, но не провели хорошую кампанию по мобилизации и рекрутингу… Думаю, это должно стать приоритетом для украинского правительства сейчас, привлечь этих молодых мужчин и… молодых женщин", – цитирует Ходжеса РИА Новости.

В интервью YouTube-каналу ProUA он отметил, что женщины могут служить на гораздо большем количестве должностей, чем считают в ВСУ. Например, в большинстве западных армий они привлекаются к службе в танковых войсках, в артиллерии и в качестве инженеров, уточнил он.

Также, по мнению генерала, Украина могла бы активнее требовать выдачи мужчин, уехавших за границу.«”Я знаю, что есть десятки тысяч молодых украинских мужчин призывного возраста, которые находятся в Германии, Польше, Румынии… Почему они не дома? Думаю, это то, что должно решить правительство”, – сказал Ходжес.

Ранее радио Sputnik писало, что, по словам пленного, в ВСУ уже вербуют женщин до 60 лет.

Взято отсюда.

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