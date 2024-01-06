Украина по окончании конфликта потеряет ряд территорий, в частности, Одесса и Харьков войдут в состав России, считает бывший разведчик ВС США Скотт Риттер. «”Есть предположение, что все закончится к сентябрю. Когда все закончится, карта Украины не будет выглядеть как сейчас. Одесса, Николаев, Днепропетровск, Харьков также будут территориями России”, – сказал он в интервью YouTube-каналу U.S. Tour of Duty.

Риттер выразил мнение, что ВСУ грозит полный крах на поле боя. По его мнению, близится момент, когда ничто не сможет остановить продвижение российской армии.

Радио Sputnik также писало, на каких территориях Украине рекомендовали “поставить крест”.

Взято отсюда.