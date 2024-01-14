Таллин не станет выдавать Киеву прибывших в страну украинских мужчин мобилизационного возраста, заявила премьер-министр Эстонии Кайя Каллас.

В видеоинтервью изданию The Kiev Independent она рассказала, что данный вопрос обсуждался с Владимиром Зеленским во время его визита в Эстонию. Каллас подчеркнула, что в ходе разговора исключила высылку украинцев, которые находятся в ее стране на законных основаниях.«

"Когда они сюда прибыли, Евросоюз предоставил им временную защиту. Поэтому мы точно не будем делать ничего для их выдачи. Это задача Украины – обращаться к находящимся здесь людям и приглашать их обратно", – приводит ее слова РИА Новости.

На пресс-конференции, после встречи с Каллас, Зеленский заявил, что его стране нужны уехавшие за границу мужчины мобилизационного возраста. По его словам, они не обязательно будут отправлены на фронт, а могут работать и платить налоги на Украине, которые пойдут на финансирование ВСУ. При этом глава киевского режима не стал прямо заявлять, должна ли Эстония высылать украинских граждан.

Из последних данных департамента полиции и погранохраны следует, что в Эстонии находятся 35 713 украинских беженцев. При этом 6 898 из них – в возрасте от 18 до 60 лет, то есть украинцы мобилизационного возраста.

Радио Sputnik ранее сообщало, что украинцев в Лондоне призвали встать на воинский учет.

Взято отсюда.