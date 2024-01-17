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“Этих денег больше нет”. В ФРГ рассказали о последствиях помощи Украине

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"Этих денег больше нет". В ФРГ рассказали о последствиях помощи Украине

Экономика Германии безвозвратно теряет деньги, выделяемые на помощь Украине, признал министр экономики, вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек в ходе выступления перед депутатами парламента.«

"Мы оказываем военную и экономическую поддержку Украине, а также европейским государствам, которые продолжают поддерживать Украину. Поэтому мы тратим деньги, этих денег больше нет, и они, надо признать, не поступают в нашу экономику", – цитирует Хабека РИА Новости.

Накануне пресс-служба правительства Германии сообщила, что стоимость военных поставок Берлина Киеву в 2024 году превысит семь миллиардов евро.

Ранее радио Sputnik рассказало, какое предупреждение сделали в бундестаге правящей в ФРГ коалиции.

Взято отсюда.

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