Экономика Германии безвозвратно теряет деньги, выделяемые на помощь Украине, признал министр экономики, вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек в ходе выступления перед депутатами парламента.«

"Мы оказываем военную и экономическую поддержку Украине, а также европейским государствам, которые продолжают поддерживать Украину. Поэтому мы тратим деньги, этих денег больше нет, и они, надо признать, не поступают в нашу экономику", – цитирует Хабека РИА Новости.

Накануне пресс-служба правительства Германии сообщила, что стоимость военных поставок Берлина Киеву в 2024 году превысит семь миллиардов евро.

Ранее радио Sputnik рассказало, какое предупреждение сделали в бундестаге правящей в ФРГ коалиции.

Взято отсюда.