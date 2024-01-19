“Это безумие – наступать”. Военный эксперт о заявлении экс-главы МО Украины

Переход к стратегии “активной обороны” навредит положению украинской армии на фронте и станет серьезной ошибкой, считает бывший глава Минобороны Украины Андрей Загороднюк.

“Сосредоточение внимания на сдерживании без наступательных действий было бы ошибкой исторических масштабов”, – заявил он в интервью Financial Times.

Придерживаясь подобной тактики, Украина отдаст инициативу России, добавил Загороднюк.

Ранее газета сообщила, что Украина после неудачного контрнаступления меняет тактику и переходит к “активной обороне”.

В эфире радио Sputnik военный обозреватель газеты “Комсомольская правда”, полковник в отставке Виктор Баранец прокомментировал ситуацию.«”Совершенно очевидно, что готовившееся много месяцев украинское контрнаступление провалилось, украинская армия получила по лбу, упершись в наши оборонительные линии. А кто планировал эту операцию? Кроме главкома ВСУ Залужного, ее планировали американцы и британцы. Поэтому провалившееся контрнаступление – это плод стратегических просчетов советников украинской армии. Они не смогли объективно оценить мощь нашей обороны, нашего вооружения и морального духа наших воинов”, – сказал Виктор Баранец.

Теперь же западные кураторы советуют Киеву перейти к обороне, чтобы сохранить хотя бы остатки армии и вооружений, продолжил военный эксперт.«”Просочилась информация, что именно Пентагон посоветовал Киеву перейти к обороне, потому что у украинцев нет ни сил, ни средств для наступления. Поэтому разговоры о том, что переходом к обороне военно-политическое руководство совершает роковую ошибку, – досужие, базарные разговоры. Это безумие – продолжать наступать. Если бы было принято решение по дальнейшему наступлению, тогда бы украинская армия смогла бы просуществовать от силы полтора месяца. Для того Украина и переходит к обороне, чтобы сохранить хотя бы жалкие остатки армии, которая потерпела крах, а также остатки вооружения, которые российская армия еще не добила”, – заключил Виктор Баранец.

Взято отсюда.