Германия, Франция, Италия и руководство Евросоюза высказали сомнения по поводу идеи США изъять замороженные активы РФ, пишет Financial Times.

Как отмечает издание, Вашингтон ранее предложил рабочим группам стран G7 изучить возможные способы конфискации замороженных российских активов на общую сумму 300 миллиардов долларов. США намерены при поддержке Британии, Японии и Канады подготовить варианты их изъятия к концу февраля.

“Германия, Франция, Италия и ЕС выразили некоторые сомнения и заявили о необходимости тщательно оценить законность конфискации активов Москвы, прежде чем принимать решения”, – говорится в материале.

В эфире радио Sputnik эксперт по финансовому рынку Николай Солабуто отметил, что законных способов изъятия российских активов нет и быть не может, американское руководство прекрасно об этом знает.«”Ничего не поменялось. Этот месседж – не для наших ушей, не для ушей россиян, он для украинцев. Так как финансирование (Киева со стороны США) прекратилось, но они все равно говорят, что будут поддерживать Украину до последнего украинца, им нужно рассказать, как они будут выкручиваться из этой ситуации. Вот они и сказали: мы не можем выделить деньги из бюджета, но мы конфискуем золотовалютные резервы России и вам передадим. Таким образом они показывают себя как бы надежными партнерами Киева. Никуда дальше это не пойдет”, – считает эксперт по финансовому рынку.

Конфискация российских активов нанесла бы больший ущерб Соединенным Штатам, чем России, продолжил он.«”Если они “по беспределу” это сделают, то это будет конец американской геополитике… Один из главных инструментов США – это доллар. И если они сделают что-то подобное, то этот инструмент давления на весь мир перестанет существовать одномоментно. Они никогда на это не пойдут”, – уверен Николай Солабуто.

Ранее конгресс США ушел на рождественские и новогодние каникулы, не одобрив законопроект, который включает в себя новый транш военной помощи Киеву в размере 61 миллиарда долларов.

Со своей стороны, Венгрия заблокировала увеличение бюджета ЕС на 2024–2027 годы, включая дополнительные 50 миллиардов евро на макрофинансовую помощь Киеву.

Взято отсюда.