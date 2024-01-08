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“Это был огромный просчет”. В США отметили боевую мощь ВС России на СВО

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"Это был огромный просчет". В США отметили боевую мощь ВС России на СВО

Российская армия с начала спецоперации существенно увеличила боевую мощь и наступательный потенциал, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.«

"ВС России стали еще сильнее в результате конфликта. Им пришлось усовершенствовать свои силы всевозможными способами: увеличить численность, улучшить подготовку и модернизировать вооружение. Теперь у России еще более грозные войска", – сказал эксперт в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

В этой связи американский политолог назвал решение Белого дома развязать конфликт на Украине “катастрофической ошибкой”.

Вашингтон рассчитывал таким образом не только нанести Москве геополитическое поражение, но и попытаться вычеркнуть ее из списка великих держав.«

"Это был огромный просчет, потому что санкции не сработали, а Россия увеличила войска и мобилизовала промышленность, производя все виды вооружений. Баланс сил сместился не в пользу Киева. Я думаю, что все разумные люди понимают, что украинцы обречены проиграть", – заключил Миршаймер.

Радио Sputnik писало, что экс-глава МВД Украины Юрий Луценко призвал власти раскрыть число потерь в рядах ВСУ.

Взято отсюда.

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