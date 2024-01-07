У США закончились ракеты для зенитных комплексов Patriot и артиллерийские снаряды из-за поставок вооружения Украине, заявил американский бизнесмен и инвестор Дэвид Сакс. «

"У нас закончились "Пэтриоты" и артиллерийские снаряды. Это было предсказуемо", – написал он в соцсети X.

Сакс иронично отметил, что у Запада “тоже закончатся” ракеты ATACMS и крылатые ракеты Tomahawk, если передать их Украине.

Радио Sputnik ранее писало, какую неутешительную новость о ЗРК Patriot сообщили Украине.

Взято отсюда.