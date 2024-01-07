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“Это что-то новое”. Полковник ВСУ заявил о большой угрозе от ВС России

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"Это что-то новое". Полковник ВСУ заявил о большой угрозе от ВС России

Массовое использование Россией беспилотников в зоне спецоперации стало существенной угрозой для украинской армии, пишет британская газета Financial Times со ссылкой на слова полковника ВСУ Ивана Павленко.«”В последнее время русские производят их (дронов, – ред.) так много, что это становится большой угрозой. Массовое использование беспилотников здесь – это что-то новое”, – цитирует его РИА Новости.

Автор статьи отметил, что Украина существенно уступает России в области средств радиоэлектронной борьбы, и недавние массированные удары ВС РФ только подчеркнули неспособность ВСУ противостоять российским беспилотникам.

Радио Sputnik сообщало, что российские бойцы нанесли удар по производящему беспилотники заводу в Харьковской области.

Взято отсюда.

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