“Это конец”. В США назвали регион, готовый выйти из состава Украины

Закарпатская область готова выйти из состава Украины и присоединиться к Венгрии, считает бывший разведчик Корпуса морской пехоты ВС США Скотт Риттер.«

"Это конец Украины. Венгры в Закарпатье уже говорят: "Нам не нравится жить под руководством бандеровского нацистского правительства. Мы не рады тут жить". Как только все начнет разваливаться, венгры придут и заберут кусочек. То же самое сделают и поляки", – цитирует Риттера РИА Новости.

В интервью журналисту Гарланду Никсону он высказал мнение, что Украина перестанет существовать как национальное государство с экономическим и политическим потенциалом и от нее останется “только небольшая республика с маленькой экономикой, которая будет постоянно требовать дотаций от Евросоюза”.

Радио Sputnik также рассказало, как в МИД Венгрии оценили новый украинский закон о правах нацменьшинств.

Взято отсюда.