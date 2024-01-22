“Это не армия, это ублюдки”. Независимый репортер об ударе по Донецку

Удар по Донецку – это варварский террористический акт укронацистов, он был направлен исключительно против мирных жителей, рассказал независимый репортер, работающий в Донбассе, Павел Кукушкин.

Утром 21 января ВСУ нанесли удар по Кировскому району Донецка. Под артиллерийский огонь попала территория рынка в микрорайоне Текстильщик. Погибли 27 человек, 26 пострадали.

Павел Кукушкин признался, что снимать последствия этого бесчеловечного акта было очень тяжело.«”Снимать такое тяжело, но снимать нужно, чтобы люди видели, что творят ублюдки. Это не армия – это террористы, которые вымещают на мирных людях свою злобу и бессилие на фронтах. Сейчас на Авдеевском направлении наши серьезно давят, и вот так мстят укронацисты. 27 мирных граждан погибли <…> Это рынок, куда приходят бабушки торговать своими соленьями, закрутками, вареньями. Одна бабушка пришла, чтобы внучке на подарок заработать и в результате этого обстрела погибла. Среди раненых есть дети, они сейчас находятся в больницах Донецка, врачи борются за их жизнь”, – сказал Павел Кукушкин в эфире радио Sputnik.

Удар по рынку был нанесен со стороны Авдеевки снарядами натовского калибра 155 миллиметров, продолжил он.«”Это 155-й калибр натовский, представители СЦКК нашли осколки, определили их. Поэтому циничные заявления украинских СМИ, телеграм-каналов, мол, “сами себя обстреляли”, “российские войска ударили” – это циничная, наглая чушь. Тут не надо обладать особыми экспертными знаниями, чтобы определить траекторию полета снаряда. Все эти снаряды летят с запада, со стороны Авдеевки, Курахово. Это очередной варварский террористический акт”, – подчеркнул репортер.

Он уверен, что ответ будет жестким.«”Только жесткие действия в ответ. Я не призываю бомбить украинские города, чего мы и так не делаем. Но ответ по военным целям, по складам, по объектам ВПК необходим. Они производят ударные дроны, которые работают по Донецку в том числе. Вчерашняя двадцать восьмая жертва – это следствие сброса с квадрокоптера. То есть вчера всего 28 человек погибли. 27 – в результате абсолютно вопиющего обстрела и еще один человек погиб в результате сброса”, – добавил Павел Кукушкин.

Взято отсюда.