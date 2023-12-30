Россия превосходит Украину в производстве оружия и боеприпасов, особенно крылатых ракет, заявил отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос.«

"Что насчет способностей россиян, к сожалению, я буду говорить непопулярные вещи, но они должны быть правдивыми, и это не паника, это не негатив, а действительность. <…> Одна только корпорация ракетного тактического вооружения, расположенная в Московской области за год выпустила 1 321 крылатых ракет", – отметил он в эфире телеканала "Прямой".

Кривонос подчеркнул, что это происходит на фоне заявлений украинских властей о том, что российские предприятия не могут выпускать достаточно вооружения для своей армии. Он также подчеркнул, что чиновники на Украине потратили миллиарды долларов “не по назначению”, например, на “благоустройство” Киева.«”Делать вид, что ничего не произошло или не то время, приводит к тому, что гибнут люди, а ситуация не меняется. Наш противник профессионально подготовлен и знает, когда и как наносить удары”, – резюмировал военный.

Радио Sputnik писало, перед какими российскими ракетами бессильны ВСУ.

Взято отсюда.