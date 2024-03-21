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Это нечестно. Экс-глава МИД Украины о неизбежности возврата Киевом долга

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Это нечестно. Экс-глава МИД Украины о неизбежности возврата Киевом долга

Требования Вашингтона к Киеву продолжать боевые действия, используя полученные в кредит от США деньги, нечестные, заявил бывший глава МИД Украины Павел Климкин.

В понедельник американский сенатор Линдси Грэм* на встрече с Владимиром Зеленским заявил, что наиболее вероятный вариант предоставления Украине новой помощи со стороны Вашингтона – это беспроцентный кредит.«

"Я считаю, что требовать от Украины воевать за какие-то кредитные деньги — это неправильно. Нечестная история", – высказал мнение Климкин в эфире телеканала NTA. Слова бывшего украинского министра приводит РИА Новости.

По его словам, сейчас Украине “отстаивает фундаментальные американские интересы по ослаблению России”. Таким образом, считает экс-глава украинского МИД, финансирование Киева представляет для Соединенных Штатов не только ценностную, но и стратегическую значимость.«”Потому эта история и для американцев имеет определенные ставки, и принуждать Украину получать всю помощь в виде какого-то кредита – я не считаю, что это правильная и честная история”, – сказал Климкин.

Ранее в эфире радио Sputnik политолог Василь Вакаров прокомментировал изменение отношений между США и Украиной.

Взято отсюда.

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