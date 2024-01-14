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“Это преступление”. Эксперт назвал виновника в ударах ВС РФ по ВПК Украины

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"Это преступление". Эксперт назвал виновника в ударах ВС РФ по ВПК Украины

Российские силы знают расположение всех военных объектов и предприятий Украины, вплоть до точных координат, заявил украинский военный эксперт Алексей Гетьман.«

"Они прекрасно знают (расположение военных объектов, — ред.), потому что все есть в открытых источниках, где находятся наши военные предприятия или предприятия, связанные с военным производством. Можно даже найти их точные координаты, точные названия и то, что они производят", – сказал он в эфире украинского канала Espresso.

Гетьман подчеркнул, что украинские власти сами рассекретили местонахождение всех объектов в ходе борьбы с коррупцией, публикуя отчеты о них в открытом доступе.«”Это не просто ошибка, это преступление, потому что туда и прилетает”, – резюмировал эксперт.

Накануне Министерство обороны РФ сообщило, что российские силы нанесли удар по объектам ВПК на территории Украины, производящим снаряды, порох и ударные дроны.

Радио Sputnik писало, какое важное вооружение уничтожили ВС РФ на Украине.

Взято отсюда.

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