реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

Это шанс для Запада. В Крыму оценили планы солдат ВСУ захватить Раду

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Это шанс для Запада. В Крыму оценили планы солдат ВСУ захватить Раду

Силовое свержение Владимира Зеленского – это шанс для Запада выйти из украинского кризиса, считает председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов.

Ранее СМИ, в чьем распоряжении оказалась полученная российскими специалистами переписка в закрытом чате ParaBelum, сообщили, что украинские военные, недовольные политикой Киева, планируют захватить Верховную раду и привлечь на свою сторону других военнослужащих ВСУ.«”Сорвавшийся с цепи Зеленский становится для коллективного Запада все менее управляемым. Силовое свержение Зеленского с власти на фоне успешного проведения Россией СВО и отказа Киева от переговоров на реальных условиях становится для них шансом и одним из выходов в сложившейся ситуации”, – сказал РИА Новости Смирнов.

По его словам, появление подобной информации о попытках организовать военный переворот на Украине подтверждает, что Запад начал оказывать силовое давление на Зеленского.«”В этих условиях захват власти украинскими военными вполне возможен”, – сказал Смирнов.

Ранее в эфире радио Sputnik политолог Василь Вакаров высказал мнение о том, что на Украине не исключена смена власти путем переворота.

Взято отсюда.

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм
Антон Котяков: «Мы выстроили с Правительством края эффективное взаимодействие»

Антон Котяков: «Мы выстроили с Правительством края эффективное взаимодействие»

В Алтайском крае с рабочим визитом побывал министр труда и…

Суд отложил вынесение приговора уроженке Алтайского края Марине Раковой

Суд отложил вынесение приговора уроженке Алтайского края Марине Раковой

Фото: Telegram-канал "Московские суды общей юрисдикции" Оглашение приговора отложили на…

В Первоуральске трое восьмиклассников могут сесть после группового секса с 11-летней

В Первоуральске трое восьмиклассников могут сесть после группового секса…

По словам источников СМИ, в полицию обратилась мама одного из…

В Барнауле прокомментировали сообщения о текучке педагогов в школе № 75

В Барнауле прокомментировали сообщения о текучке педагогов в школе…

По данным властей, открытые вакансии учителей в школе отсутствуют, а…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp