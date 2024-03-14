Силовое свержение Владимира Зеленского – это шанс для Запада выйти из украинского кризиса, считает председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов.

Ранее СМИ, в чьем распоряжении оказалась полученная российскими специалистами переписка в закрытом чате ParaBelum, сообщили, что украинские военные, недовольные политикой Киева, планируют захватить Верховную раду и привлечь на свою сторону других военнослужащих ВСУ.«”Сорвавшийся с цепи Зеленский становится для коллективного Запада все менее управляемым. Силовое свержение Зеленского с власти на фоне успешного проведения Россией СВО и отказа Киева от переговоров на реальных условиях становится для них шансом и одним из выходов в сложившейся ситуации”, – сказал РИА Новости Смирнов.

По его словам, появление подобной информации о попытках организовать военный переворот на Украине подтверждает, что Запад начал оказывать силовое давление на Зеленского.«”В этих условиях захват власти украинскими военными вполне возможен”, – сказал Смирнов.

Ранее в эфире радио Sputnik политолог Василь Вакаров высказал мнение о том, что на Украине не исключена смена власти путем переворота.

Взято отсюда.