“Это все очень сложно”. На Украине пришли к неутешительному выводу об F-16

Украина в будущем рассчитывает полностью перейти на западную авиацию, однако содержать разные типы техники, в частности истребители F-16, будет непросто, заявил советник командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телеканала “Рада”.«

"В перспективе мы должны перейти на западную технику, это касается истребительной авиации и вертолетов. Инфраструктура для самолетов НАТО достаточно типичная, но каждый тип самолета – это дополнительная нагрузка на его обеспечение, обслуживание, эксплуатацию. У нас на сегодня четыре типа советских самолетов, мы хотим еще брать западный F-16, это все очень, очень сложно, особенно содержать разные типы техники", – приводит РИА Новости слова Игната.

Ранее радио Sputnik писало, что Дания передаст ВСУ первые истребители F-16 с опозданием.

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