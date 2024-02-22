“Это взрыв, это взлом миропорядка”. Медведев о конфискации активов РФ

Россия вряд ли сможет вернуть замороженные на Западе активы, но их конфискация разрушит правовой миропорядок, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.«

"Я думаю, что шансы вернуть эти деньги невелики, хотя их жалко. Но это элемент противоборства, часть той гибридной войны, которая против нас развязана. Причем хочу обратить внимание на один момент: это понимают на Западе. Вот смотрите, ведь Запад юридически, официально не является участником войны с нашей страной. Запад не объявлял войны России, а мы не объявляли войны Евросоюзу, западным странам", – цитирует Медведева РИА Новости.

При этом, по его словам, понятно, что идет гибридная война, и Запад направляет на Украину оружие, деньги и инструкторов, но очень важно, что официально западные страны не находятся в состоянии войны с Россией.«”Теперь продолжение мысли. Почему в определенных случаях страна платит компенсации, репарации? Потому что у нее что-то изымают, конфискуют, потому что другие страны являются участниками конфликта с ней, находятся в состоянии войны. А Запад с нами – и он все время об этом говорит – не воюет. Тогда по какому основанию они хотят у нас это забрать? И вот это самое сложное. Из-за этого у них вот такое смятение в мозгах. Хочется отнять, хочется наделить этими деньгами украинскую власть, а с другой стороны – это взрыв, это взлом миропорядка правового”, – пояснил Медведев.

По его словам, при желании Запад может отказаться от основных принципов защиты частной собственности, которым уже сотни лет, а Россия проживет и без этих активов, но у нее есть различные варианты ответных действий.«

"У нас, по понятным причинам, нет на нашей территории инвестиций иностранных государств, на которые мы могли бы наложить собственное взыскание, как на наши вложения там, допустим. Но у нас достаточно большой фонд обязательств, по которым мы должны что-то исполнять в отношении западных инвесторов. Вот эта совокупность обязательств по-разному оценивается, но может быть в пределах от 250 до 300 миллиардов долларов. Это совсем другая история, но в принципе это – асимметричный ответ. В этом случае исполнение по обязательствам не получит частный инвестор, хотя нам бы, скажем прямо, не очень хотелось идти по такому пути", – рассказал зампред российского Совбеза.

Он отметил, что пока это все – просто “рассуждения вслух”, тем более, что на Западе еще не приняты никакие решения по доходам от российских активов.«”Но, скорее всего, это произойдет, я думаю. Мы к этому готовимся”, – заключил Медведев.

Ранее радио Sputnik рассказало, почему Запад, по данным СМИ, воздерживается от конфискации российских активов.

Взято отсюда.